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Спрощення при проходженні митних процедур: видано перший сертифікат АЕО в Україні

Спрощення при проходженні митних процедур: видано перший сертифікат АЕО в Україні

Київ • УНН

 • 30838 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні видано перший сертифікат Авторизованого економічного оператора (АЕО), який підтверджує право на використання спрощень при проходженні митних процедур. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держмитслужби.

Цитата

“Сьогодні в Міністерстві фінансів України відбулося вручення першого в Україні сертифікату Авторизованого економічного оператора (АЕО). Статус АЕО набула компанія ПАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна”, яка отримала авторизацію АЕО в Україні відповідно до практики та стандартів ЄС”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що сертифікат підтверджує право на використання спрощень при проходженні митних процедур. Запровадження програми АЕО є одним із перших євроінтеграційних кроків України у митній сфері.

"Митні органи не мають бути бар'єром при перетині кордону. Ця практика відходить в минуле. Ми підтримуємо чесний бізнес і максимально полегшуємо митні процедури для добросовісних імпортерів та експортерів. Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг при здійсненні митних формальностей", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У свою чергу, Голова Держмитслужби Павло Рябікін зазначив: "АЕО – це програма співпраці митниці і бізнесу. Митниця має довіряти доброчесним підприємцям. Програма Авторизованого економічного оператора переводить цю довіру у практичну площину. Крім того, сертифікат №1 документально засвідчує, що Україна виконала одне зі своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС – запровадила програму Авторизованого економічного оператора".

Так, програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. На сьогодні програми АЕО реалізовані у 97 країнах світу. Ще 20 – їх впроваджують.

Доповнення

Кабінет міністрів України підтримав будівництво 10 та реконструкцію 25 пунктів пропуску митниці.

На новій митниці запрацювали всі сканери для вантажних транспортних засобів, зокрема, на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.

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