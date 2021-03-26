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Упрощение при прохождении таможенных процедур: издан первый сертификат АЭО в Украине

Упрощение при прохождении таможенных процедур: издан первый сертификат АЭО в Украине

Киев  •  УНН

 • 30835 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине издан первый сертификат Авторизованного экономического оператора (АЭО), подтверждающий право на использование упрощений при прохождении таможенных процедур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.

Цитата

“Сегодня в Министерстве финансов Украины состоялось вручение первого в Украине сертификата авторизованного экономического оператора (АЭО). Статус АЭО приобрела компания ПАО „Джей Ти Интернешнл Украина“, которая получила авторизацию АЭО в Украине в соответствии с практикой и стандартами ЕС”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сертификат подтверждает право на использование упрощений при прохождении таможенных процедур. Внедрение программы АЭО является одним из первых евроинтеграционных шагов Украины в таможенной сфере.

“Таможенные органы не должны быть барьером при пересечении границы. Эта практика уходит в прошлое. Мы поддерживаем честный бизнес и максимально облегчаем таможенные процедуры для добросовестных импортеров и экспортеров. Статус АЭО — высшая ступень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений и преимуществ при осуществлении таможенных формальностей”, — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В свою очередь, председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин отметил: “АЭО — это программа сотрудничества таможни и бизнеса. Таможня доверять добродетельным предпринимателям. Программа Авторизованного экономического оператора переводит это доверие в практическую плоскость. Кроме того, сертификат № 1 документально удостоверяет, что Украина выполнила одно из своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС — ввела программу Авторизованного экономического оператора”.

Так, программа АЭО введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодня программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 — их внедряют.

Дополнение

Кабинет министров Украины поддержал строительство 10 и реконструкция 25 пунктов пропуска таможни.

На новой таможни заработали все сканеры для грузовых транспортных средств, в частности, на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей.

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