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Уряд підтримав будівництво 10 та реконструкцію 25 пунктів пропуску митниці

Уряд підтримав будівництво 10 та реконструкцію 25 пунктів пропуску митниці

Київ • УНН

 • 16033 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав будівництво 10 та реконструкцію 25 пунктів пропуску митниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“Сьогодні Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про затвердження плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки", яким, зокрема, передбачено реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25 діючих і будівництво 10 пунктів пропуску, у тому числі, на західному кордоні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що план заходів розроблений Мінфіном і Держмитслужбою відповідно до досягнутих міжнародних домовленостей та сучасних викликів у частині підвищення технічного оснащення митниці з метою забезпечення економічної безпеки держави.

“Прийняте сьогодні урядове рішення дозволить Україні отримати ще 35 пунктів пропуску із новітнім технічним обладнанням, яке мінімізує людський фактор при перевірці, а значить — і корупційні ризики. 25 з них буде модернізовано і 10 побудовано: 5 застарілих, ще з радянських часів та які продовжують функціонувати за тимчасовою схемою, а також 5 — абсолютно нових”, — зазначає заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

За його словами, першочерговою потребою у розбудові пунктів пропуску — це їх технічне переоснащення для автоматизації процесів митного контролю і оформлення, що, відповідно, пришвидшить проходження необхідних митних процедур, сприятиме розвитку зовнішньоекономічної діяльності та наповненню держбюджету.

“Прогнозний обсяг необхідного фінансування на облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 млрд грн, включно з 4,5 млрд грн на заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту; 5,3 млрд грн — на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування”, — зазначається в повідомленні.

Так, реалізація проекту здійснюватиметься, у тому числі, за рахунок польського кредиту, наданого у рамках Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Доповнення

На новій митниці запрацювали всі сканери для вантажних транспортних засобів, зокрема, на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.

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