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Правительство поддержало строительство 10 и реконструкцию 25 пунктов пропуска таможни

Правительство поддержало строительство 10 и реконструкцию 25 пунктов пропуска таможни

Киев  •  УНН

 • 16015 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины поддержал строительство 10 и реконструкцию 25 пунктов пропуска таможни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

"Сегодня Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы", которым, в частности, предусмотрено реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих и строительство 10 пунктов пропуска, в том числе, на западной границе", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что план мероприятий разработан Минфином и Государственной таможенной службой в соответствии с достигнутыми международными договоренностями и современными вызовами в части повышения технического оснащения таможни с целью обеспечения экономической безопасности государства.

"Принятое сегодня правительственное решение позволит Украине получить еще 35 пунктов пропуска с новейшим техническим оборудованием, которое минимизирует человеческий фактор при проверке, а значит - и коррупционные риски. 25 из них будут модернизированы и 10 построено: 5 устаревших, еще с советских времен и которые продолжают функционировать по временной схеме, а также 5 - абсолютно новых", - отмечает заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

По его словам, первоочередная необходимость в развитии пунктов пропуска - это их техническое переоснащение для автоматизации процессов таможенного контроля и оформления, что, соответственно, ускорит прохождение необходимых таможенных процедур, будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности и наполнению госбюджета.

"Прогнозный объем необходимого финансирования на обустройство приоритетных пунктов пропуска составляет 9,8 млрд грн, включая 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капитального ремонта; 5,3 млрд грн - на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования", - отмечается в сообщении.

Так, реализация проекта будет осуществляться, в том числе, за счет польского кредита, предоставленного в рамках Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Дополнение

На новой таможне заработали все сканеры для грузовых транспортных средств, в частности, на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на границе с Польшей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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