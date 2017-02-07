Спроби КМУ та У.Супрун заборонити в Україні ліки від гепатиту С у ВРУ назвали лобізмом інтересів американської фірми

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Днями прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження, яким уповноважив в.о міністра охорони здоров’я Уляну Супрун пописати Мирову угоду з американської компанією “Гілеад Сайєнсиз, Інк.”. Зміст вказаної угоди зводиться до виконання Україною вимоги “Гілеаду” та скасування реєстрації препаратів проти гепатиту С, якими сьогодні лікуються українці. За словами народного депутата, члена Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Ігоря Шурми у разі, якщо мирова угода в інтересах американської компанії буде підписана — то вона має стати предметом роздування збоку правоохоронних органів, зокрема, СБУ. Про це він повідомив у коментарі УНН.

Водночас, за словами нардепа спроби посадовців КМУ задовольнити бажання американської компанії є чистої води лобізмом, який чиниться всупереч інтересам пацієнтів України.

Більше того, оскільки на разі МОЗ немає легітимного очільника, то за підпис Мирової угоди в інтересах американців нестиме відповідальність особисто В.Гройсман.

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“Це є чистої вод лобізм! На превеликий жаль, у нас дефініція лобізму законодавчо не визнана, але між тим, по факту, ми можемо стверджувати. Це, по-перше. По-друге, сьогодні потрібно розставляти акценти наступним чином: до тих пір поки міністерство не отримає очільника, не буде призначено міністра охорони здоров’я — до тих пір відповідальність на собі несе Кабмін, і персонально Прем’єр-міністр.

На сьогодні слід зрозуміти що заключаючи такі Мирові угоди ми піддаємо ризику тих пацієнтів, яких лікуємо”, — наголосив він.

Нардеп додав, що питання законності Мирової угоди між Україною і американцями має розслідувати СБУ. Також цей документ повинен стати предметом розгляду Ради нацбезпеки України, оскільки йдеться про ризики для здоров’я людей.

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“І найгірше — можуть прийняти угоду, яка стане проблемою забезпечення ліками пацієнтів від гепатиту С. І ще ми достеменно не знаємо, що вони там по заключали без нашого відома.

Тут питання повинен вирішувати не депутат, не ВР, це є питання національної безпеки!

Це є питання для СБУ, також його має розглядати Турчинов.

Гроші грошима, але ж за ними стоїть здоров’я людей! За нецільове використання і за фінансові порушення можна сісти в тюрму, а коли мова за ліки — люди можуть втратити здоров’я і життя”, — додав він.

Нагадаємо, У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С.

Так, за змістом Мирової угоди між Україною і “Гілеад Сайєнсиз, Інк.”., американська фірма отримає монопольне становище в Україні. Альтернативних ліків від гепатиту С на снові Софосбувір українці ризикують не мати до 2020 року.

Додамо, що “Гілеад” вимагає від України скасувати реєстрацію на ліки від гепатиту С, які сьогодні вживаються пацієнтами. У разі, якщо Україна відмовиться, американці погрожують іноземним судом та намірами стягнути з нашої держави 820 млн. дол..

І все це при тому, що “Гілеад” у суді (Окружний суд м. Києва) програв МОЗу. Так, суд виніс рішення, яким відмов американцям у вимозі до відомства скасувати реєстрації ліків проти гепати ту С, котрі сьогодні реалізовуються в Україні.