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Попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С в ВРУ назвали лоббизмом интересов американской фирмы

Киев • УНН

 • 19649 просмотра

Намерения Кабмина отменить регистрацию на доступные препараты против гепатита С являются вопросом национальной безопасности, считает И.Шурма.

Попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С в ВРУ назвали лоббизмом интересов американской фирмы

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На днях премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение, которым уполномочил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун пописать Мировое соглашение с американской компанией "Галаад Сайенсиз, Инк.". Содержание указанной сделки сводится к выполнению Украиной требования "Галаада" и отмене регистрации препаратов против гепатита С, которыми сегодня лечатся украинцы. По словам народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игоря Шурмы в случае, если мировое соглашение в интересах американской компании будет подписано - то оно должно стать предметом расследования со стороны правоохранительных органов, в частности, СБУ. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

В то же время, по словам нардепа попытки чиновников КМУ удовлетворить желание американской компании являются чистой воды лоббизмом, совершаемым вопреки интересам пациентов Украины.

Более того, поскольку на данный момент Минздрав не имеет легитимного руководителя, то за подписание Мирового соглашения в интересах американцев будет нести ответственность лично В.Гройсман.

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"Это чистой воды лоббизм! К большому сожалению, у нас дефиниция лоббизма законодательно не признана, но между тем, по факту, мы можем это утверждать. Это, во-первых. Во-вторых, сегодня нужно расставлять акценты следующим образом: до тех пор пока министерство не получит руководителя, не назначат министра здравоохранения - до тех пор ответственность на себе несет Кабмин, и персонально Премьер-министр.

На сегодня следует понять, что заключая такие Мировые соглашения мы подвергаем риску тех пациентов, которых лечим", - подчеркнул он.

Нардеп добавил, что вопрос законности Мирового соглашения между Украиной и американцами должна расследовать СБУ. Также этот документ должен стать предметом рассмотрения Совета нацбезопасности Украины, поскольку речь идет о рисках для здоровья людей.

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"И хуже всего - могут принять соглашение, которое станет проблемой обеспечения лекарствами пациентов от гепатита С. И еще мы точно не знаем, что они там позаключали без нашего ведома.

Здесь вопрос должны решать не депутаты, ВР, это вопрос национальной безопасности!

Это вопрос для СБУ, а также его должен рассматривать Турчинов.

Деньги деньгами, но за ними стоит здоровье людей! За нецелевое использование и за финансовые нарушения можно сесть в тюрьму, а когда речь идет о лекарствах - люди могут потерять здоровье и жизнь", - добавил он.

Напомним, У.Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С.

Так, по содержанию Мирового соглашения между Украиной и "Галаад Сайенсиз, Инк.", американская фирма получит монопольное положение в Украине. Альтернативных лекарств от гепатита С на основе Софосбувир украинцы рискуют не иметь до 2020 года.

Добавим, что "Галаад" требует от Украины отменить регистрацию на лекарства от гепатита С, которые сегодня принимаются пациентами. В случае, если Украина откажется, американцы угрожают иностранным судом и намерениями взыскать с нашего государства 820 млн долл.

И все это при том, что "Галаад" в суде (Окружной суд Киева) проиграл Минздраву. Так, суд вынес решение, которым отказал американцам в требовании к ведомству отменить регистрацию лекарств против гепатита С, которые сегодня реализуются в Украине.

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