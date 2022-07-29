Сприяння працевлаштуванню безробітних: у Раді зробили перший крок

Мельничук зазначив, що 244 народних депутатів проголосували "за".

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«Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці (№6️067 від 16.09.2021)"» - повідомив Мельничук.

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Деталі

За його словами, законопроектом пропонується замінити неефективний механізм квотування працевлаштування, а саме запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді.

Також законопроектом пропонується сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності.

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«Крім того, Уряд пропонує змінити підходи до: умов, тривалості та розмірів виплати допомоги по безробіттю, зокрема посилити страхові принципи (чим більший страховий стаж – тим більший розмір допомоги по безробіттю) та послабити до безробітних санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин», - написав Мельничук.