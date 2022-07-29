Содействие трудоустройству безработных: в Раде сделали первый шаг

Мельничук отметил, что 244 народных депутата проголосовали "за".

Цитата

«Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформированию службы занятости, социальному страхованию на случай безработицы, содействию продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрению новых активных программ на рынке труда (№6️067 от 16.09.2021)"» - сообщил Мельничук.

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Детали

По его словам, законопроектом предлагается заменить неэффективный механизм квотирования трудоустройства, а именно ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных, в частности молодежи.

Также законопроектом предлагается способствовать трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности.

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«Кроме того, Правительство предлагает изменить подходы к: условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице, в частности усилить страховые принципы (чем больше страховой стаж – тем больше размер пособия по безработице) и ослабить к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин», - написал Мельничук.