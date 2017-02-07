Справу закупівлі ангіографа та швидких за завищеними цінами у Запорожжі передали до НАБУ

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У січні 2016 року правоохоронці провели обшуки у головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні І.Шишки в рамках кримінального провадження про закупівлю лікарнею ангіографа по завищеній ціні. Тоді слідство повідомило, що медичне обладнання лікарня придбала за ціною удвічі більше ринкової. На сьогодні вказане кримінальне провадження передано для подальшого розслідування до НАБУ. Про це УНН повідомили у прокуратурі Запорізької області.