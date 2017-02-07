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Справу закупівлі ангіографа та швидких за завищеними цінами у Запорожжі передали до НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У січні 2016 року правоохоронці провели обшуки у головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні І.Шишки в рамках кримінального провадження про закупівлю лікарнею ангіографа по завищеній ціні. Тоді слідство повідомило, що медичне обладнання лікарня придбала за ціною удвічі більше ринкової. На сьогодні вказане кримінальне провадження передано для подальшого розслідування до НАБУ. Про це УНН повідомили у прокуратурі Запорізької області.

Справу закупівлі ангіографа та швидких за завищеними цінами у Запорожжі передали до НАБУ

“У провадженні слідчого відділу Служби безпеки України в Запорізькій області перебувало об’єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07. 11. 2013, за фактом заволодіння невстановленими службовими особами Комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня“ Запорізької обласної ради бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах під час проведення процедури закупівель автомобілів швидкої медичної допомоги типу „А“ та медичного обладнання „Рентгенохірургічна ангіаграфічна система“ за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч 1 ст. 366, ч 5 ст 191 Кримінального кодексу України.

У вказаному кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою України змінено підслідність та наразі досудове розслідування здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України”, — повідомили у прокуратурі Запорізької області.

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Нагадаємо, раніше “Наші гроші” повідомили, Запорізька лікарня придбала ангіограф 24,89 млн. грн.

Вказане медобладнання швейцарська фірма “Medlogistics GmbH” отримала від австрійської компанії “ESA Logistic GmbH”, яка, в свою чергу, придбала обладнання у словацької компанії “InMed s.r.o.” — офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation.

За умовами початкового контракту вартість товару, з врахування його доставки та встановлення на території України, складає 401 тис. євро (за курсом НБУ на день здійснення оплати — 10,13 млн. грн.), що в більш ніж в два рази нижче від витрачених бюджетних коштів на купівлю ангіографа.

“Для приховування реальної вартості товару й злочинної схеми розкрадання коштів, фірма „Сінергус“ перерахувало на рахунок „Medlogistics GmbH“, для послідуючого отримання „InMed s.r.o.“, 10,6 млн. грн. (в євро) в якості оплати за зовсім іншими, раніше вже виконаними контрактами. Решту 14,76 млн. грн., як різницю коштів від реальної вартості товару і отриманою сумою від обласної лікарні, „Сінергус“ перерахувало на свій депозитний рахунок”, — повідомили “Наші гроші”.

Також нагадаємо, правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового. За даними слідства до корупційних тендерів, зокрема, знову причетна словацька фірма “InMed s.r.o.”.

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