Дело закупки ангиографа и скорых по завышенным ценам в Запорожье передали в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В январе 2016 года правоохранители провели обыски у главного врача Запорожской областной клинической больницы И.Шишки в рамках уголовного производства о закупке больницей ангиографа по завышенной цене. Тогда следствие сообщило, что медицинское оборудование больница приобрела по цене вдвое больше рыночной. На сегодня указанное уголовное производство передано для дальнейшего расследования в НАБУ. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Запорожской области.
"В производстве следственного отдела Службы безопасности Украины в Запорожской области находилось объединенное уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований 07. 11. 2013, по факту завладения неустановленными должностными лицами Коммунального учреждения "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета бюджетными денежными средствами в особо крупных размерах во время проведения процедуры закупок автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" и медицинского оборудования "рентгенохирургических ангиаграфична система" по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч 1 ст. 366, ч 5 ст 191 Уголовного кодекса Украины.
В указанном уголовном производстве Генеральной прокуратурой Украины изменена подследственность и пока досудебное расследование осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщили в прокуратуре Запорожской области.
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Напомним, ранее "Наши деньги" сообщили, что Запорожская больница приобрела ангиограф за 24,89 млн. грн.
Указанное оборудование швейцарская фирма "Medlogistics GmbH" получила от австрийской компании "ESA Logistic GmbH", которая, в свою очередь, приобрела оборудование у словацкой компании "InMed sro" - официального дилера Toshiba Medical Systems Corporation.
По условиям первоначального контракта стоимость товара, с учетом его доставки и установки на территории Украины, составляет 401 тыс. евро (по курсу НБУ на день осуществления оплаты - 10,13 млн. грн.), что более чем в два раза ниже затраченных бюджетных средств на покупку ангиографа.
"Для сокрытия реальной стоимости товара и преступной схемы хищения средств, фирма "Синергус" перечислила на счет "Medlogistics GmbH", для последующего получения "InMed sro", 10,6 млн. грн. (в евро) в качестве оплаты по совсем другим, ранее уже выполненным контрактам. Остальные 14,76 млн. грн., как разницу средств от реальной стоимости товара и полученной суммой от областной больницы, "Синергус" перечислило на свой депозитный счет", - сообщили "Наши деньги".
Также напомним, правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудование под видом нового. По данным следствия к коррупционным тендерам, в частности, вновь причастна словацкая фирма "InMed sro".