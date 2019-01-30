Справу Сенцова і Кольченка в ЄСПЛ все ще відкладено

"На додаток до вашої статті про справу пана Олега Сенцова і Олександра Кольченко, прес-служба Європейського суду з прав людини повідомляє вам, що цю справу все ще відкладено до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії (щодо Криму) номер 20958/14 ", - йдеться в повідомленні.



Крім того, за інформацією ЄСПЛ, суд направив лист адвокату двох чоловіків Наталії Добревій, в якому підкреслюється, що прийняте раніше рішення відкласти розгляд справи залишається в силі.



Як повідомляв УНН, раніше керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що справі Сенцова і Кольченко повернули пріоритетний порядок розгляду.



В ЄСПЛ відзначили, що ця інформація не відповідає дійсності.



Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.



Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.