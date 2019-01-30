Дело Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ всё ещё отложено

"В дополнение к вашей статье о деле г-на Олега Сенцова и Александра Кольченко, пресс-служба Европейского суда по правам человека сообщает вам, что это дело все еще отложено до завершения судебного разбирательства по делу Украина против России (в отношении Крыма) номер 20958/14", - говорится в сообщении.



Кроме того, по информации ЕСПЧ, суд направил письмо адвокату двух мужчин Наталье Добревой, в котором подчеркивается, что принятое ранее решение отложить рассмотрение дела остается в силе.



Как сообщал УНН, ранее руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что делу Сенцова и Кольченка вернули приоритетный порядок рассмотрения.



В ЕСПЧ отметили, что эта информация не соответствует действительности.



Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.