Справу щодо звільнення В.Лозінського знову направили на апеляцію

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнив касаційну скаргу прокуратури Київської області на рішення апеляційного суду, яким залишено без змін застосування умовно-дострокового звільнення до колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за вбивство, та скеровано справу на новий апеляційний розгляд, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"У вівторок, 4 квітня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнив касаційну скаргу прокуратури Київської області на рішення апеляційного суду, яким залишено без змін застосування умовно-дострокового звільнення до колишнього депутата Верховної Ради України Віктора Лозінського, засудженого за вбивство, та скеровано справу на новий апеляційний розгляд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього народного обранця, вироком Дніпровського районного суду міста Києва від 2011 року, визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 7 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ст. 70 КК України та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Апеляційним судом вказаний вирок змінено та пом’якшено остаточне покарання до 14 років позбавлення волі.

У 2013 році ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дії В. Лозінського перекваліфіковані на ч. 1 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та остаточно визначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

У 2016 році Бориспільським міськрайонним судом задоволено клопотання адвокатів екс-нардепа щодо умовно-дострокового звільнення.

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