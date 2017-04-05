Дело относительно освобождения В.Лозинского снова направили на апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области на решение апелляционного суда, которым оставлено без изменений применения условно-досрочного освобождения к бывшему депутату Верховной Рады Виктору Лозинскому, осужденного за убийство, и дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Во вторник, 4 апреля, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области на решение апелляционного суда, которым оставлено без изменений применения условно-досрочного освобождения к бывшему депутату Верховной Рады Украины Виктору Лозинскому, осужденному за убийство, и направлено дело на новое апелляционное рассмотрение", - говорится в сообщении.
Напомним, бывший народный избранник, приговором Днепровского районного суда города Киева от 2011 года, был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 7 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 70 УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы.
Апелляционным судом указанный приговор изменен и окончательное наказание было смягчено до 14 лет лишения свободы.
В 2013 году постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел действия В.Лозинского переквалифицированы на ч. 1 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и окончательно определено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В 2016 году Бориспольским городским судом удовлетворено ходатайство адвокатов экс-нардепа по условно-досрочному освобождению.