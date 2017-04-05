Дело относительно освобождения В.Лозинского снова направили на апелляцию

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72457 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109879 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123338 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114734 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105747 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103809 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158724 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело относительно освобождения В.Лозинского снова направили на апелляцию

Киев  •  УНН

 • 10267 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области на решение апелляционного суда, которым оставлено без изменений применения условно-досрочного освобождения к бывшему депутату Верховной Рады Виктору Лозинскому, осужденного за убийство, и дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Во вторник, 4 апреля, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области на решение апелляционного суда, которым оставлено без изменений применения условно-досрочного освобождения к бывшему депутату Верховной Рады Украины Виктору Лозинскому, осужденному за убийство, и направлено дело на новое апелляционное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший народный избранник, приговором Днепровского районного суда города Киева от 2011 года, был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 7 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 70 УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Апелляционным судом указанный приговор изменен и окончательное наказание было смягчено до 14 лет лишения свободы.

В 2013 году постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел действия В.Лозинского переквалифицированы на ч. 1 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и окончательно определено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В 2016 году Бориспольским городским судом удовлетворено ходатайство адвокатов экс-нардепа по условно-досрочному освобождению.

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