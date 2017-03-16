Справу щодо трагедії на львівському сміттєзвалищі передадуть в іншу область - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Справу щодо трагедії на львівському сміттєзвалищі можуть передати у прокуратуру Рівненської області. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам в кулуарах, передає кореспондент УНН.
“З огляду на звинувачення про якісь політичні аспекти у цій справі я вчора прийняв рішення, що цю справу заберу з львівської обласної прокуратури і передам в іншу область, наприклад Рівненську область, яка завершить слідство і встановиться правові підстави для оголошення підозри тій посадовій особі, яка не зреагувала на листи комунального підприємства про фінансову допомогу аби уникнути трагедії”, — сказав Ю.Луценко.
Він зазначив, що листи від комунального підприємства про необхідність фінансування для проведення робіт на “Збиранці” є.
“Зараз слідство має встановити, до кого вони надійшли, хто їх розглянув, хто не вжив в межах своєї компетенції заходів, аби сміттєзвалище не загорілося і там не загинуло 4 особи”, — сказав Ю.Луценко.
“На попередній погляд відповідальність цієї особи, прізвище я не можу зараз сказати, це повинен сказати слідчий, буде йти по статті “службова недбалість”.
Довідка УНН: 28 травня 2016 року на сміттєзвалищі у с.Великі Грибовичі. Пожежники змогли ліквідувати займання лише 30 травня. В той же день, 30 травня, орієнтовно о 15:30 на Грибовицькому сміттєзвалищі трапився обвал сміття, під завалами опинилася пожежники. Одного з них вдалося дістати з-під завалів. Згодом було знайдено тіла трьох рятувальників. За фактом зсуву сміття на Грибовецькму сміттєзвалищі, внаслідок якого під завалами опинились рятувальники, відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, посадовця Львівської міськради судитимуть у справі Грибовицької трагедії.