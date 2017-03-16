Дело о трагедии на львовской свалке передадут в другую область - Ю.Луценко

"Учитывая обвинения о политических аспектах в этом деле я вчера принял решение, что это дело заберу из львовской областной прокуратуры и передам в другую область, например Ровенскую область, которая завершит следствие и установит правовые основания для объявления подозрения тому же должностному лицу, которое не среагировало на письма коммунального предприятия о финансовой помощи, чтобы избежать трагедии", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что письма от коммунального предприятия о необходимости финансирования для проведения работ на "Збыранке" есть.

"Сейчас следствие должно установить, к кому они пришли, кто их рассмотрел, кто не принял в пределах своей компетенции меры, чтобы свалка не загорелась и там не погибло 4 человека", - сказал Ю.Луценко.

"На первый взгляд ответственности этого лица, фамилию я не могу сейчас сказать, это должен сказать следователь, будет идти по статье "служебная халатность".

Справка УНН: 28 мая 2016 г. на свалке в Больших Грибовичах произошло возгорание. Пожарные смогли ликвидировать возгорание лишь 30 мая. В тот же день, 30 мая, ориентировочно в 15:30 на Грибовичской свалке произошел обвал мусора, под завалами оказались пожарные. Одного из них удалось достать из-под завалов. Впоследствии были найдены тела трех спасателей. По факту смещения мусора на Грибовичской свалке, в результате которого под завалами оказались спасатели, открыли уголовное производство.

Как сообщал УНН, чиновника Львовского горсовета будут судить по делу Грибовицкого трагедии .