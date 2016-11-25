Справу проти двох живодерів із Луцька передали до суду

За її словами, кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною передали до суду.

“Поліція оголосила підозру студентці Любові Торопіній та її хлопцеві Юрію Гнатюку”, — додала вона.

Цю інформацію у відділі комунікації управління Національної поліції у Волинській області підтвердили. Деталі обіцяють розповісти в понеділок.

Як повідомляв УНН, у вересні двоє молодих людей з Луцька 18-річна Любов Торопіна та 20-річний Юрій Гнатюк оприлюднили відео знущань з кошеняти. Кількамісячну тварину запхали в пральну машину, морозильну камеру, духовку, а потім викинули з 7 поверху. Зоозахисники через це пікетували міський відділ поліції, вимагали покарати пару живодерів. Слідчі повідомили, що порушили кримінальне провадження за статтею 299 (“жорстоке поводження з тваринами”). З’ясували, що студентка луцького коледжу — переселенка з Луганська. А хлопець уже притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Через кілька днів після знущань кошеня померло.