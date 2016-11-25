Дело против двух живодеров из Луцка передали в суд

По ее словам, уголовное производство за жестокое обращение с животным передали в суд.

"Полиция объявила подозрение студентке Любви Торопиной и ее парню Юрию Гнатюку", - добавила она.

Эту информацию в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Волынской области подтвердили. Детали обещают рассказать в понедельник.

Как сообщал УНН, в сентябре двое молодых людей из Луцка 18-летняя Любовь Торопина и 20-летний Юрий Гнатюк обнародовали видео издевательств над котенком. Котенка запихнули в стиральную машину, морозильную камеру, духовку, а затем выбросили из 7 этажа. Зоозащитники из-за этого пикетировали городской отдел полиции, требовали наказать пару живодеров. Следователи сообщили, что нарушили уголовное производство по статье 299 ("жестокое обращение с животными"). Выяснили, что студентка луцкого колледжа - переселенка из Луганска. А парень уже привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений. Через несколько дней после издевательств котенок умер.