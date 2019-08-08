Справу про вбивство військового на Харківщині скерували до суду

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. До суду направили обвинувальний акт щодо трьох підозрюваних в умисному вбивстві військовослужбовця неподалік Чугуєва Харківської області, а також щодо підозрюваної у замовленні злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури в області.

Зі слів начальника відділу прокуратури області Валерія Лялюка, йдеться про подію, яка сталася у березні цього року. За даними слідства замовницею убивства стала 22-річна знайома загиблого військовослужбовця. Для розправи над чоловіком дівчина залучила трьох хлопців віком від 15 до 18 років.

"Мотивом вбивства стало бажання наживи. Зловмисниця дізналася, що військовий отримав чималу виплату на банківську картку. Вона підмовила знайомих побити солдата. Хлопці заманили жертву до лісосмуги та спочатку побили, а потім жінка віддала наказ добити військовослужбовця, і виконавці нанесли йому не менше 14 ударів ножами. Розправу чинили двоє старших хлопців (16 та 18 років). А наймолодший знімав на телефон фото та відео злочину", - розповів Лялюк.

Після вбивства жертву пограбували: забрали банківську картку, телефон, інші особисті речі.

Тіло 26-річного солдата-контрактника з чисельними колото-різаними ушкодженнями знайшли в лісосмузі неподалік військової частини 16 березня.

Двом безпосереднім виконавцям оголошено про підозру у вбивстві з корисливих мотивів на замовлення, скоєному групою осіб та вчиненому з особливою жорстокістю (п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Хлопцю, який знімав, та 22-річній підозрюваній у замовленні вбивства інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наразі підозрювані перебувають під вартою.

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