Дело об убийстве военного в Харьковской области направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении трех подозреваемых в умышленном убийстве военнослужащего недалеко Чугуева Харьковской области, а также по подозреваемой в заказе преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в области.
По словам начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, речь идет о происшествии, которое случилось в марте этого года. По данным следствия заказчицей убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих парней в возрасте от 15 до 18 лет.
"Мотивом убийства стало желание наживы. Злоумышленница узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она подговорила знакомых побить солдата. Ребята заманили жертву в лесополосу и сначала избили, а потом женщина отдала приказ добить военнослужащего, и исполнители нанесли ему не менее 14 ударов ножами. Расправу оказывали двое ребят (16 и 18 лет). А самый молодой снимал на телефон фото и видео преступления", - рассказал Лялюк.
После убийства жертву ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.
Тело 26-летнего солдата-контрактника с многочисленными колото-резаными повреждениями нашли в лесополосе неподалеку военной части 16 марта.
Двум непосредственным исполнителям объявлено о подозрении в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц и совершенном с особой жестокостью (п. П. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Парню, который снимал, и 22-летней подозреваемой в заказе убийства инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, сейчас подозреваемые находятся под стражей.