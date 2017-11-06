Справу прикордонника Колмогорова повторне розглядатиме суд у Маріуполі - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кримінальне провадження за підозрою прикордонника Сергія Колмогорова у вбивстві пасажирки цивільного автомобіля під Маріуполем 7 вересня 2014 року повторно розглядатиме Приморський райсуд Маріуполя. Про це після засідання у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ заявила адвокат прикордонника Оксана Муравська, передає кореспондент УНН.
"Сподіваємось, що через тиждень-півтора справа буде повернута на повторний розгляд до Приморського районного суду", - сказала вона.
Адвокат додала, що той склад колегії суду, який виносив вирок С.Колмогорову, в автоматичному розподілі судових справ вже участі брати не буде.
Як повідомляв УНН, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинним у вбивстві цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року і звільнив його з-під варти в залі суду.
Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачували у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.