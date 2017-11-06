Дело пограничника Колмогорова повторно рассмотрит суд в Мариуполе - адвокат

"Надеемся, что через неделю-полторы дело будет возвращено на повторное рассмотрение в Приморский районный суд", - сказала она.

Адвокат добавила, что тот состав коллегии суда, выносил приговор С.Колмогорову, в автоматическом распределении судебных дел уже участвовать не будет.

Как сообщал УНН, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда.

Напомним, С.Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.