Справу посадовця Держрезерву направили до суду - НАБУ

“Досудове розслідування за обвинуваченням начальника управління державних резервів Державного агентства резерву України, а також його співучасника, викритих на організації отримання неправомірної вигоди закінчено, обвинувальний акт скеровано до суду”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресцентрі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), дії начальника управління кваліфіковані за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 368 (“Організація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”), частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 (“Підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі”) Кримінального кодексу України.

Його спільнику інкриміновано — ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, обвинувачений начальник управління Держрезерву організував отримання неправомірної вигоди від керівників підприємств зі сфери управління Держрезерву за збереження їхніх посад та подальше сприяння у діяльності, для чого підбурив керівників до надання неправомірної вигоди голові Держрезерву.

“За „винагороду“, яка сягала кількох десятків тисяч доларів США, посадовець обіцяв залишення їх на посадах керівників підприємств”, — йдеться у повідомленні. Задля конспірації кошти посадовець отримував за посередництва свого родича, заявили у САП.

“Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств. Загалом йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 70 тисяч доларів США. 20% від цієї суми начальник управління залишив собі, решту планував передати на той час чинному голові Держрезерву. Очільник агентства не пристав на цю пропозицію й повідомив правоохоронні органи про вчинення корупційного правопорушення, видав слідству пропоновані йому грошові кошти та сприяв розкриттю злочину”, — заявили в НАБУ.

Розслідування триває з грудня 2019 року. За словами правоохоронців, у січні начальника управління Держрезерву викрили “на гарячому” та повідомили йому про підозру. У вересні розслідування завершили.

Раніше УНН повідомляв, що САП повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області. Його підозрюють у спробі відвантаження зерна на 2,8 млн грн без згоди власника.