Справу посадовця Держрезерву направили до суду - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Корупційне провадження стосовно посадовця Державного агентства резерву України та його ймовірного співучасника направили до суду. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), передає УНН.
“Досудове розслідування за обвинуваченням начальника управління державних резервів Державного агентства резерву України, а також його співучасника, викритих на організації отримання неправомірної вигоди закінчено, обвинувальний акт скеровано до суду”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресцентрі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), дії начальника управління кваліфіковані за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 368 (“Організація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”), частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 (“Підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі”) Кримінального кодексу України.
Його спільнику інкриміновано — ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
За даними слідства, обвинувачений начальник управління Держрезерву організував отримання неправомірної вигоди від керівників підприємств зі сфери управління Держрезерву за збереження їхніх посад та подальше сприяння у діяльності, для чого підбурив керівників до надання неправомірної вигоди голові Держрезерву.
“За „винагороду“, яка сягала кількох десятків тисяч доларів США, посадовець обіцяв залишення їх на посадах керівників підприємств”, — йдеться у повідомленні. Задля конспірації кошти посадовець отримував за посередництва свого родича, заявили у САП.
“Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств. Загалом йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 70 тисяч доларів США. 20% від цієї суми начальник управління залишив собі, решту планував передати на той час чинному голові Держрезерву. Очільник агентства не пристав на цю пропозицію й повідомив правоохоронні органи про вчинення корупційного правопорушення, видав слідству пропоновані йому грошові кошти та сприяв розкриттю злочину”, — заявили в НАБУ.
Розслідування триває з грудня 2019 року. За словами правоохоронців, у січні начальника управління Держрезерву викрили “на гарячому” та повідомили йому про підозру. У вересні розслідування завершили.
Раніше УНН повідомляв, що САП повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області. Його підозрюють у спробі відвантаження зерна на 2,8 млн грн без згоди власника.