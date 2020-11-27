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Дело чиновника Госрезерва направили в суд - НАБУ

Дело чиновника Госрезерва направили в суд - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 12688 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Коррупционное производство в отношении должностного лица Государственного агентства резерва Украины и его вероятного соучастника направлено в суд. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает УНН.

“Досудебное расследование по обвинению начальника управления государственных резервов Государственного агентства резерва Украины, а также его соучастника, уличенных в организации получения неправомерной выгоды закончено, обвинительный акт направлен в суд”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), действия начальника управления квалифицированы по части 3 статьи 27, части 4 статьи 368 (“Организация принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом”), части 4 статьи 27, частью 4 статьи 369 (“подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”) Уголовного кодекса Украины.

Его сообщнику инкриминируется — ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По данным следствия, обвиняемый начальник управления Госрезерва организовал получение неправомерной выгоды от руководителей предприятий из сферы управления Госрезерва за сохранение их должностей и дальнейшее содействие в деятельности, для чего восстановил руководителей к предоставление неправомерной выгоды голове Госрезерва.

“За „вознаграждение“, которое достигала нескольких десятков тысяч долларов США, чиновник обещал оставление их на должностях руководителей предприятий”, — говорится в сообщении. Для конспирации средства чиновник получал при посредничестве своего родственника, заявили в САП.

“Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий. В целом речь идет про неправомерную выгоду в размере 70 тысяч долларов США. 20% от этой суммы начальник управления оставил себе, остальные планировал передать в то время действующему председателю Госрезерва. Глава агентства не принял это предложение и сообщил правоохранительным органам о совершении коррупционного правонарушения, выдал следствию предлагаемые ему денежные средства и способствовал раскрытию преступления”, — заявили в НАБУ.

Расследование продолжается с декабря 2019 года. По словам правоохранителей, в январе начальника управления Госрезерва разоблачили “на горячем” и сообщили ему о подозрении. В сентябре расследование завершено.

Ранее УНН сообщал, что САП сообщила о подозрении исполняющему обязанности директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области. Его подозревают в попытке отгрузки зерна на 2,8 млн грн без согласия владельца.

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