Справу Гриба на суді в РФ відправили на доопрацювання

"Ухвалою суду справу повернуто прокурору", - зачитав суддя рішення.



В ході засідання Гриб повідомив, що вину не визнає. Так, в ході судового засідання сторона захисту клопотала про повернення кримінальної справи на додаткове слідство в зв'язку з процесуальної помилкою.



"У тексті звинувачення Павлу Грибу ставиться стаття 205.1 в редакції КК РФ від 2006 року, хоча, виходячи з матеріалів слідства, повинна бути застосовна та ж стаття редакції КК РФ від 2016 року", - сказала адвокат.



Трійка суддів задовольнила клопотання захисників, відправивши справу на додаткове слідство.



Нагадаємо, Павло Гриб, якого у Росії звинувачують у сприянні тероризму, не визнав провину в Північно-Кавказькому окружному військової суді в РФ.



