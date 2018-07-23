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Справу Гриба на суді в РФ відправили на доопрацювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Справу українського політв’язня в Росії Павла Гриба передали прокурорам на доопрацювання. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Ухвалою суду справу повернуто прокурору", - зачитав суддя рішення.

В ході засідання Гриб повідомив, що вину не визнає. Так, в ході судового засідання сторона захисту клопотала про повернення кримінальної справи на додаткове слідство в зв'язку з процесуальної помилкою.

"У тексті звинувачення Павлу Грибу ставиться стаття 205.1 в редакції КК РФ від 2006 року, хоча, виходячи з матеріалів слідства, повинна бути застосовна та ж стаття редакції КК РФ від 2016 року", - сказала адвокат.

Трійка суддів задовольнила клопотання захисників, відправивши справу на додаткове слідство.

Нагадаємо, Павло Гриб, якого у Росії звинувачують у сприянні тероризму, не визнав провину в Північно-Кавказькому окружному військової суді в РФ.

Українські Національні Новини

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