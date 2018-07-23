Дело Гриба на суде в РФ отправили на доработку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Дело украинского политзаключенного в России Павла Гриба передали прокурорам на доработку. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Постановлением суда дело возвращено прокурору", - зачитал судья решение.
В ходе заседания Гриб сообщил, что вину не признает. Так, в ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала о возвращении уголовного дела на доследование в связи с процессуальной ошибкой.
"В тексте обвинения Павлу Грибу ставиться статья 205.1 в редакции УК РФ от 2006 года, хотя, исходя из материалов следствия, должна быть применима та же статья редакции УК РФ от 2016 года", - сказала адвокат.
Тройка судей удовлетворила ходатайство защитников, отправив дело на доследование.
Напомним, Павел Гриб, которого в России обвиняют в пособничестве терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военном суде в РФ.