Дело Гриба на суде в РФ отправили на доработку

"Постановлением суда дело возвращено прокурору", - зачитал судья решение.



В ходе заседания Гриб сообщил, что вину не признает. Так, в ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала о возвращении уголовного дела на доследование в связи с процессуальной ошибкой.



"В тексте обвинения Павлу Грибу ставиться статья 205.1 в редакции УК РФ от 2006 года, хотя, исходя из материалов следствия, должна быть применима та же статья редакции УК РФ от 2016 года", - сказала адвокат.



Тройка судей удовлетворила ходатайство защитников, отправив дело на доследование.



Напомним, Павел Гриб, которого в России обвиняют в пособничестве терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военном суде в РФ.



