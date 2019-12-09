Справу ексдиректора "Львівського бронетанкового заводу" передали до суду

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у справі про обвинувачення колишнього директора державного підприємства “Львівський бронетанковий завод” державного концерну “Укроборонпром” направлено до Вищого антикорупційного суду, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби САП.

“... направлено до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у справі про обвинувачення колишнього директора державного підприємства „Львівський бронетанковий завод“ державного концерну „Укроборонпром“ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України, за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016-2018 роки”, — йдеться у повідомленні.

Розслідуванням, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині, йдеться у повідомленні.

Також підозрюваний “забув” вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів, відзначили у САП.

"Так, відповідно до угоди, вказана особа визнає себе винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, та погоджується на призначення покарання у виді штрафу у розмірі 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, вказаний посадовець разом з іншими особами обвинувачується ще у розтраті коштів державного бюджету, вчиненому на ДП “Львівський бронетанковий завод” під час закупівлі військового майна. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомляв УНН, завершено розслідування у справі екскерівника Львівського бронетанкового заводу.

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