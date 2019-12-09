Дело экс-директора "Львовского бронетанкового завода" передали в суд

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Обвинительный акт с договором о признании виновности по делу об обвинении бывшего директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром" направлено в Высший антикоррупционного суда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы САП.

"... направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт договору о признании виновности по делу об обвинении бывшего директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром" в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, по факту представления недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2016-2018 годы", - говорится в сообщении.

Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, что принадлежит его жене, говорится в сообщении.

Также подозреваемый "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов, отметили в САП.

"Так, в соответствии с соглашением, указанное лицо признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, и соглашается на назначение наказания в виде штрафа в размере 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, указанное должностное лицо вместе с другими лицами обвиняется еще в растрате средств государственного бюджета, совершенном на ГП "Львовский бронетанковый завод" при закупке военного имущества. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УНН, завершено расследование по делу экс-руководителя Львовского бронетанкового завода.

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