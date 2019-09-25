Справу 12-річної породіллі передають на Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Справу 12-річної дівчини, яка 15 вересня у Рівному народила дитину, поліція передає на Закарпаття. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Рівненської області.
"Оскільки медичний персонал не може насильно утримувати породіллю у себе в лікарні, вони змушені були відпустити її на Закарпаття. Але дитину вони залишили, оскільки у дитини є проблеми зі здоров’ям, вона потребує хірургічного оперативного втручання", – повідомили у пресслужбі.
Наразі медики звертаються до соціальної служби Закарпатської області аби вирішити подальшу долю дитини. Поки що вони ніякої відповіді не дають, тому в Рівному буде засідати комісія, щоб вирішувати долю немовляти.
"Зі слів матері дівчинка завагітніла на території Закарпатської області. Хто є батьком вона не знає, дитина їй не повідомила. Тому матеріали кримінального провадження будуть скеровуватися за підслідністю в Закарпатську обл. для подальшого проведення досудового розслідування", - повідомили у пресслужбі.
За словами поліцейських, 12-річна не володіє ні українською, ні російською мовами, тому поспілкуватися з дитиною не вдалося. Дівчинка погано володіє навіть рідною ромською мовою.
Нагадаємо, що 15 вересня слідчі за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 155 Кримінального кодексу України.