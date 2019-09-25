Дело 12-летней роженицы передают на Закарпатье

"Поскольку медицинский персонал не может насильно удерживать роженицу у себя в больнице, они вынуждены были отпустить ее на Закарпатье. Но ребенка они оставили, поскольку у ребенка есть проблемы со здоровьем, он требует хирургического оперативного вмешательства", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас медики обращаются к социальной службе Закарпатской области, чтобы решить дальнейшую судьбу ребенка. Пока они никакого ответа не дают, поэтому в Ровно будет заседать комиссия, чтобы решать судьбу младенца.

"По словам матери девочка забеременела на территории Закарпатской области. Кто является отцом она не знает, ребенок ей не сообщил. Поэтому материалы уголовного производства будут направляться по подследственности в Закарпатскую обл. для дальнейшего проведения досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе.

По словам полицейских, 12-летняя не владеет ни украинским, ни русским языками, поэтому пообщаться с ребенком не удалось. Девочка плохо владеет даже родным цыганским языком.

Напомним, что 15 сентября следователи по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины.