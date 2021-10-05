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Справи сімейні. Венедіктова приховує, що у неї може бути конфлікт інтересів через чоловіка

Справи сімейні. Венедіктова приховує, що у неї може бути конфлікт інтересів через чоловіка

Київ • УНН

 • 34599 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова приховує, що у неї може бути потенційний конфлікт інтересів через те, що її чоловік Денис Колесник займає високопоставлену посаду в Нацполіції, передає УНН з посиланням на vesti.ua.

Деталі

Як відомо, в даний момент Денис Колесник обіймає посаду заступника голови Департаменту кіберполіції - начальника 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності) Нацполіції.

Департамент кіберполіції має право на здійснення оперативно-розшукової діяльності. При цьому генпрокурор Венедіктова, а також її заступники, згідно із законодавством, здійснюють нагляд за дотриманням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

На думку експертів, мова фактично йде про потенційний конфлікт інтересів, оскільки Венедіктова повинна здійснювати контроль за діяльністю свого чоловіка Колесника.

Наявність у Венедіктової приватного інтересу в сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття нею рішень. Існує ймовірність, що вона, в разі виявлення порушень, може не вжити відповідних заходів реагування щодо свого чоловіка і його підлеглих.

При цьому, Венедіктова з моменту призначення чоловіка в Департамент кіберполіції, жодного разу не повідомляла про наявність у неї потенційного конфлікту інтересів, а також безпосередньо вона і її чоловік не вживали заходів щодо його вирішення відповідно до норм закону "Про запобігання корупції".

Додамо

Як відомо, Ірина Венедіктова в липні 2019 року пройшла до Верховної Ради за списками "Слуги народу", в грудні того ж року вона була призначена в.о. директора Державного бюро розслідувань. З березня 2020 року Венедіктова займає посаду генпрокурора.

Примітно, що стрімке кар'єрне зростання Дениса Колесника почався після того, як його дружина потрапила у вищі ешелони влади - до липня 2019 року він обіймав посаду начальника Відділу протидії кіберзлочинності в Харківській області Слобідського Управління кіберполіції ДКП НПУ.

На думку ЗМІ та експертів, є всі підстави вважати, що саме Венедіктова забезпечила своєму чоловікові настільки швидке просування по кар'єрних сходах. Таким чином, сама генпрокурор створила умови для виникнення потенційного конфлікту інтересів, а тепер ігнорує цей факт.

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