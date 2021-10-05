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Дела семейные. Венедиктова скрывает, что у нее может быть конфликт интересов из-за мужа

Дела семейные. Венедиктова скрывает, что у нее может быть конфликт интересов из-за мужа

Киев  •  УНН

 • 34593 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова скрывает, что у нее может быть потенциальный конфликт интересов из-за того, что ее супруг Денис Колесник занимает высокопоставленную должность в Нацполиции, передает УНН со ссылкой на vesti.ua.

Детали

Как известно, в настоящий момент Денис Колесник занимает должность замглавы Департамента киберполиции — начальника 2-го управления (организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности) Нацполиции.

Департамент киберполиции имеет право на осуществление оперативно-розыскной деятельности. При этом генпрокурор Венедиктова, а также ее заместители, согласно законодательству, осуществляют надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности.

По мнению экспертов, речь фактически идет о потенциальном конфликте интересов, поскольку Венедиктова должна осуществлять контроль за деятельностью своего супруга Колесника.

Наличие у Венедиктовой частного интереса в сфере, в которой она выполняет свои служебные полномочия, может повлиять на объективность или беспристрастность принятия ею решений. Существует вероятность, что она, в случае выявления нарушений, может не принять соответствующие меры реагирования в отношении своего супруга и его подчиненных.

При этом, Венедиктова с момента назначения мужа в Департамент киберполиции, ни разу не сообщала о наличии у нее потенциального конфликта интересов, а также непосредственно она и ее муж не принимали меры по его урегулированию в соответствии с нормами закона “О предотвращении коррупции”.

Добавим

Как известно, Ирина Венедиктова в июле 2019 года прошла в Верховную Раду по спискам “Слуги народа”, в декабре того же года она была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований. С марта 2020 года Венедиктова занимает должность генпрокурора.

Примечательно, что стремительный карьерный рост Дениса Колесника начался после того, как его супруга попала в высшие эшелоны власти — до июля 2019 года он занимал должность начальника Отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Слободского Управление киберполиции ГКП НПУ.

По мнению СМИ и экспертов, есть все основания полагать, что именно Венедиктова обеспечила своему супругу столь быстрое продвижение по карьерной лестнице. Таким образом, сама генпрокурор создала условия для возникновения потенциального конфликта интересов, а теперь игнорирует этот факт.

Украинские Национальные Новости

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