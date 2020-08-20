Справи Майдану: повідомлено підозру начальнику слідчого відділу у Смілі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції — начальнику слідчого відділу Смілянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області у справі Майдану. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
“18 серпня 2020 року слідчі повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції — начальнику слідчого відділу Смілянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області”, — повідомили в пресслужбі.
Так, за даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, виконуючи обов’язки заступника начальника слідчого відділення Смілянського МВ Управління МВС України в Черкаській області, за відсутності будь-яких доказів, вплинув на підлеглих слідчих та схилив їх притягнути до кримінальної відповідальності у справі “Черкаського Євромайдану” сім завідомо невинних осіб.
Постраждалі були затримані нібито за організацію масових заворушень та захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 341 КК України).
“Насправді потерпілі не скоювали вказані правопорушення та були затримані не на місці їх вчинення, а поруч з ним”, - зазначають у ДБР. У подальшому вказаних осіб за клопотанням слідчих було взято під варту.
“Таким чином, начальник слідчого відділу поліції підозрюється в:
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- умисному впливі на працівників правоохоронного органу з метою добитися прийняття ними незаконних рішень (ч. 2 ст. 343 КК України);
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- організації притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднаного із фальсифікацією (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України);
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- організації в особистих інтересах дій слідчих по завідомо незаконному триманню під вартою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 КК України);
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- незаконному перешкоджанні за попередньою змовою групою осіб проведенню зборів громадян (ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)”, — повідомили в пресслужбі ДБР.
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Як повідомляв УНН, суд дозволив здійснити заочне розслідування щодо командира роти “Беркуту” у справі вбивств мітингувальників на вулиці Інститутській у Києві у лютому 2014 року та заочно взяв під варту колишнього високопосадовця МВС України у справі Майдану.