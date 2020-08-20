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4 марта, 13:25 • 107424 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Дела Майдана: сообщено подозрение начальнику следственного отдела в Смеле

Дела Майдана: сообщено подозрение начальнику следственного отдела в Смеле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смелянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области по делу Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

"18 августа 2020 года следователи сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смеляского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области", - сообщили в пресс-службе.

Так, по данным следствия, 24 января 2014 года правоохранитель, выполняя обязанности заместителя начальника следственного отделения Смелянского ГО Управления МВД Украины в Черкасской области, при отсутствии каких-либо доказательств, повлиял на подчиненных следователей и склонил их привлечь к уголовной ответственности по делу "Черкасского Евромайдана" семь заведомо невиновных лиц.

Пострадавшие были задержаны якобы за организацию массовых беспорядков и захват государственных или общественных зданий или сооружений (ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 341 УК Украины).

"На самом деле потерпевшие не совершали указанные правонарушения и были задержаны не на месте их совершения, а рядом с ним", - отмечают в ГБР. В дальнейшем указанных лиц по ходатайству следователей было взято под стражу.

"Таким образом, начальник следственного отдела полиции подозревается в:

  • умышленном воздействии на работников правоохранительных органов с целью добиться принятия ими незаконных решений (ч. 2 ст. 343 УК Украины);
  • организации привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенной с фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);
  • организации в личных интересах действий следователей относительно заведомо незаконного содержания под стражей, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 УК Украины);
  • незаконном препятствовании по предварительному сговору группой лиц проведению собрания граждан (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины) ", - сообщили в пресс-службе ГБР.

Как сообщал УНН, суд разрешил осуществить заочное расследование в отношении командира роты "Беркута" в деле убийств митингующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014-го и заочно взял под стражу бывшего чиновника МВД Украины в деле Майдана.

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