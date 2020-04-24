"Справи Майдану": Офіс Генпрокурора і ДБР провели слідчі експерименти із одним зі свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора та слідчі Державного бюро розслідувань провели слідчі експерименти, у тому числі зі свідком із числа колишніх правоохоронців, щодо розстрілів мітингувальників під час Революції Гідності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчі експерименти, у тому числі зі свідком із числа колишніх правоохоронців, у кримінальному провадженні за фактами організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській в місті Києві свідком уточнено відомості щодо місця розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій місцевості. Також було з’ясовано обставини їх переміщення та місця застосування ними вогнепальної зброї.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань провели 3 слідчі експерименти на Майдані Незалежності щодо розстрілів мітингувальників під час Революції Гідності.