"Дела Майдана": Офис Генпрокурора и ГБР провели следственные эксперименты с одним из свидетелей

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Прокуроры Офиса Генерального прокурора и следователи Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты, в том числе со свидетелем из числа бывших правоохранителей, по поводу расстрелов митингующих во время Революции Достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.