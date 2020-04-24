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"Дела Майдана": Офис Генпрокурора и ГБР провели следственные эксперименты с одним из свидетелей

"Дела Майдана": Офис Генпрокурора и ГБР провели следственные эксперименты с одним из свидетелей

Киев  •  УНН

 • 14596 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Прокуроры Офиса Генерального прокурора и следователи Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты, в том числе со свидетелем из числа бывших правоохранителей, по поводу расстрелов митингующих во время Революции Достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Государственного бюро расследований провели следственные эксперименты, в том числе со свидетелем из числа бывших правоохранителей, в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинению огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственного эксперимента на улице Институтской в Киеве свидетелем уточнено сведения о месте расположения правоохранителей по состоянию на 20 февраля 2014 года на этой территории. Также было выяснено обстоятельства их перемещения и места применения ими огнестрельного оружия.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - добавляется в сообщении.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований провели 3 следственных эксперимента на Майдане Независимости по поводу расстрелов митингующих во время Революции Достоинства.

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