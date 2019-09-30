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Справи Майдану: обвинувальний акт стосовно командира роти “Беркута” скеровано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Управлінням спеціальних розслідувань завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира роти ПМОП “Беркут” при ГУ МВС України в м. Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду. Про це повідомляє пресслужба Управління спецрозслідувань у Facebook, передає УНН.

Справи Майдану: обвинувальний акт стосовно командира роти “Беркута” скеровано до суду

Повідомляється, що вказаній особі інкриміновано вчинення, спільно з підлеглими співробітниками, з перевищенням влади та своїх службових повноважень 10 січня 2014 року, під час проведення акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду, незаконного перешкоджання проведенню мітингу, неправомірне застосування сили до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, унаслідок чого безпідставно заподіяно тілесні ушкодження 11 громадянам, двом народним депутатам України та журналісту.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 КК України (перевищенні влади, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів).

В іншій частині досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 10 січня 2014 року біля будинків Святошинського районного суду та Святошинського РУВС, де проходило засідання щодо справи “васильківських терористів”, відбулися зіткнення між бійцями підрозділу “Беркут” і групою опозиційно налаштованих активістів. За різними відомостями постраждало приблизно 5 осіб, у тому числі Юрій Луценко, якому розбили голову. 

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