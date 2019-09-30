Дела Майдана: обвинительный акт в отношении командира роты "Беркута" направлено в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Управлением специальных расследований завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении командира роты ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве по подозрению в превышении власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба Управления спецрасследований в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что указанному лицу инкриминируется совершение совместно с подчиненными сотрудниками, с превышением власти и своих служебных полномочий 10 января 2014 года, во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда, незаконного препятствования проведению митинга, неправомерного применения силы к участникам акции протеста и другим прохожим гражданам, вследствие чего безосновательно причинены телесные повреждения 11 гражданам, двум народным депутатам Украины и журналисту.
Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УК Украины (превышении власти, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов).
В другой части досудебное расследование продолжается.
Напомним, вечером 10 января 2014 года возле домов Святошинского районного суда и Святошинского РУВД, где проходило заседание по делу "васильковских террористов", состоялись столкновения между бойцами подразделения "Беркут" и группой оппозиционно настроенных активистов. По разным сведениям пострадало около 5 человек, в том числе Юрий Луценко, которому разбили голову.