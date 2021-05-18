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Справа збитого Іл-76: Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд касацій на вирок Назарову

Київ • УНН

 • 15337 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду сьогодні, 18 травня, продовжить розгляд касаційних скарг захисту колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова на рішення судів двох інстанцій у справі щодо катастрофи Іл-76. Про це УНН повідомляє з посиланням на Верховний Суд.

Справа збитого Іл-76: Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд касацій на вирок Назарову

Цитата:

“18 травня 2021 року о 10:00 Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд кримінального провадження щодо колишнього начальника штабу — першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова (справа № 185/12161/15-к, провадження № 51-6169км20)”, — йдеться в повідомленні.

Що передувало

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок генерал-майору Віктору Назарову, яким його засуджено до 7 років ув’язнення через катастрофу Іл-76.

Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Доповнення

Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Також нагадаємо, потерпілі у катастрофі Іл-76 просили "посадити" Назарова на 49 років.

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