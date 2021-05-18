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Дело сбитого Ил-76: Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение кассаций на приговор Назарову

Киев • УНН

 • 15337 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда сегодня, 18 мая, продолжит рассмотрение кассационных жалоб защиты бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова на решения судов двух инстанций по делу о катастрофе Ил-76. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Верховный Суд.

Дело сбитого Ил-76: Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение кассаций на приговор Назарову

Цитата:

“18 мая 2021 года в 10:00 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего начальника штаба — первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова (дело № 185/12161/15-к, производства № 51-6169км20)”, — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Днепровский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор генерал-майору Виктору Назарову, которым он осужден к 7 годам заключения за катастрофу Ил-76.

Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивания Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Дополнение

Назаров обвиняется в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Также напомним, пострадавшие в катастрофе Ил-76 просили “посадить” Назарова на 49 лет.

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