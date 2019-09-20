Справа заводу "Краян": за відмову від дачі показань повідомлено про підозру свідку

КИЇВ. 20 вересня. УНН. НАБУ та САП за відмову від давання показань в межах досудового розслідування в суді повідомили про підозру одному зі свідків у справі за фактом заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету міста Одеси під час придбання будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.