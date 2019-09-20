Справа заводу "Краян": за відмову від дачі показань повідомлено про підозру свідку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. НАБУ та САП за відмову від давання показань в межах досудового розслідування в суді повідомили про підозру одному зі свідків у справі за фактом заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету міста Одеси під час придбання будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"За даними слідства, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено та викликано для допиту як свідка особу, якій відомі обставини, що підлягали доказуванню під час розслідування. Прибувши за викликом до Національного бюро та перебуваючи в службовому кабінеті детективів, вказана особа, посилаючись на ст. 63 Конституції України, відмовилась давати показання у кримінальному провадженні",- йдеться вповідомленні.
Також, повідомляється, що посилання свідка у даному випадку на ст. 63 Конституції України було безпідставним та необґрунтованим, оскільки ця особа не є членом сім’ї чи близьким родичем обвинувачених у вказаному кримінальному провадженні — її викликали як свідка з метою об’єктивного встановлення обставин вчинення обвинуваченими інкримінованих їм злочинів.
"Крім того, свідок також, посилаючись на ту ж статтю Конституції України, відмовився давати показання під час розгляду кримінального провадження у Малиновському районному суді м Одеси“,- зазначається в повідомленні.
Тому, дії підозрюваного кваліфікуються за ч.1 ст.385 Кримінального кодексу України (“Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків”).
Нагадаємо, розслідування детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.