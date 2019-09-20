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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63232 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111886 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103717 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110658 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119867 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148384 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148743 просмотра

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Дело завода "Краян": за отказ от дачи показаний сообщено о подозрении свидетелю

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. НАБУ и САП за отказ от дачи показаний в пределах досудебного расследования в суде сообщили о подозрении одном из свидетелей по делу по факту завладения 92 млн грн местного бюджета города Одессы при приобретении зданий завода “Краян”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба НАБУ.

“По данным следствия, во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлено и вызвано для допроса в качестве свидетеля лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании. Прибыв по вызову к Национального бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, отказалась давать показания в уголовном производстве”, — говорится в сообщениях.

Также сообщается, что ссылка свидетеля в данном случае на ст. 63 Конституции Украины было безосновательным и необоснованным, поскольку это лицо не является членом семьи или близким родственником обвиняемых в указанном уголовном производстве — ее вызвали в качестве свидетеля с целью объективного установления обстоятельств совершения обвиняемыми инкриминируемых им преступлений.

“Кроме того, свидетель также, ссылаясь на ту же статью Конституции Украины, отказался давать показания при рассмотрении уголовного производства в Малиновском районном суде г. Одессы”, — отмечается в сообщении.

Поэтому, действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (“Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей”).

Напомним, расследование детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

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