Дело завода "Краян": за отказ от дачи показаний сообщено о подозрении свидетелю
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. НАБУ и САП за отказ от дачи показаний в пределах досудебного расследования в суде сообщили о подозрении одном из свидетелей по делу по факту завладения 92 млн грн местного бюджета города Одессы при приобретении зданий завода “Краян”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба НАБУ.
“По данным следствия, во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлено и вызвано для допроса в качестве свидетеля лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании. Прибыв по вызову к Национального бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, отказалась давать показания в уголовном производстве”, — говорится в сообщениях.
Также сообщается, что ссылка свидетеля в данном случае на ст. 63 Конституции Украины было безосновательным и необоснованным, поскольку это лицо не является членом семьи или близким родственником обвиняемых в указанном уголовном производстве — ее вызвали в качестве свидетеля с целью объективного установления обстоятельств совершения обвиняемыми инкриминируемых им преступлений.
“Кроме того, свидетель также, ссылаясь на ту же статью Конституции Украины, отказался давать показания при рассмотрении уголовного производства в Малиновском районном суде г. Одессы”, — отмечается в сообщении.
Поэтому, действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (“Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей”).
Напомним, расследование детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.