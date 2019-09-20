Дело завода "Краян": за отказ от дачи показаний сообщено о подозрении свидетелю

“По данным следствия, во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлено и вызвано для допроса в качестве свидетеля лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании. Прибыв по вызову к Национального бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, отказалась давать показания в уголовном производстве”, — говорится в сообщениях.

Также сообщается, что ссылка свидетеля в данном случае на ст. 63 Конституции Украины было безосновательным и необоснованным, поскольку это лицо не является членом семьи или близким родственником обвиняемых в указанном уголовном производстве — ее вызвали в качестве свидетеля с целью объективного установления обстоятельств совершения обвиняемыми инкриминируемых им преступлений.

“Кроме того, свидетель также, ссылаясь на ту же статью Конституции Украины, отказался давать показания при рассмотрении уголовного производства в Малиновском районном суде г. Одессы”, — отмечается в сообщении.

Поэтому, действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (“Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей”).

Напомним, расследование детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.