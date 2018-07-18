Справа закупівлі палива “Укрзалізницею”: п’ятьом особам повідомлено про підозру

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили посадовцям ПАТ “Укрзалізниця” та представникам ТОВ “Вог Аеро Джет” про підозру у зловживанні службовим становищем, через що “Укрзалізниці” завдано збитки в особливо великих розмірах. Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає УНН.

Зокрема, у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”) підозрюються:

— колишній керівник Філії “Центр забезпечення виробництва” (далі — “ЦЗВ”) ПАТ “Укрзалізниця” (чинний на момент вчинення злочину);

— колишній заступник начальника Філії “ЦЗВ” ПАТ “Укрзалізниця” (чинний на момент вчинення злочину);

— начальник відділу нафтопродуктів управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії “ЦЗВ” ПАТ “Укрзалізниця”;

— куратор компанії-постачальника палива — довірена особа кінцевих власників фінансово-промислової групи, до складу якої входить компанія-постачальник палива “Укрзалізниці”.

— особа, підлегла куратора, відповідальна за пошук та супроводження державних закупівель нафтопродуктів, у яких приймала участь компанія-постачальник палива “Укрзалізниці”.

Оскільки місцезнаходження трьох із зазначених осіб — екс-керівника Філії, куратора компанії-постачальника та його підлеглого — наразі не встановлено, про підозру їм повідомлено у спосіб, передбачений ч.1 ст.278 Кримінального процесуального кодексу України. Стосовно решти підозрюваних — вирішується питання обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, минулого року НАБУ  звернулося до Господарського суду м. Києва з тим, аби домогтися скасування підписаної між компанією “Вог Аеро Джет” та філією “ЦЗВ” ПАТ “Укрзалізниця” додаткової угоди про зміну вартості пального.

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