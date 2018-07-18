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Дело закупки топлива "Укрзализныцей": пяти лицам сообщено о подозрении

Дело закупки топлива "Укрзализныцей": пяти лицам сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 8177 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили должностным лицам ПАО "Укрзализныця" и представителям ООО "Вог Аэро Джет" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего "Укрзализныце" нанесен ущерб в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.

В частности, в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением") подозреваются:

- бывший руководитель филиала "Центр обеспечения производства" (далее - "ЦЗВ") ПАО "Укрзализныця" (действующий на момент совершения преступления);

- бывший заместитель начальника Филиала "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця" (действующий на момент совершения преступления);

- начальник отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства филиала "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця";

- куратор компании-поставщика топлива - доверенное лицо конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива "Укрзализныци".

- лицо, подчиненная куратора, ответственная за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов, в которых принимала участие компания-поставщик топлива "Укрзализныци".

Поскольку местонахождение трех из указанных лиц - экс-руководителя Филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного - пока не установлено, о подозрении им сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст.278 Уголовного процессуального кодекса Украины. Относительно остальных подозреваемых - решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в прошлом году НАБУ обратилось в Хозяйственный суд Киева с тем, чтобы добиться отмены подписанного между компанией "Вог Аэро Джет" и филиалом "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця" дополнительного соглашения об изменении стоимости горючего.

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