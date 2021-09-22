Справа Єсипенко: адвокат Дінзе спростовує, що після тортур журналіст сам здався ФСБ

ukru
19:38 • 81791 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106070 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164875 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147251 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148443 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159562 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177081 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150026 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159202 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176030 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126667 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93500 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120848 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138723 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98434 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164873 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155076 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252691 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248981 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55161 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65075 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63277 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99204 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109960 перегляди
Актуальне
Справа Єсипенко: адвокат Дінзе спростовує, що після тортур журналіст сам здався ФСБ

Справа Єсипенко: адвокат Дінзе спростовує, що після тортур журналіст сам здався ФСБ

Київ • УНН

 • 14265 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що інформація співробітника ФСБ Росії Дениса Коровіна про те, що позаштатний журналіст “Крим.Реалії” Владислав Єсипенко добровільно здався ФСБ, є неправдивою, і в його словах “багато нестикувань”. Про це Дінзе розповів в інтерв’ю “Крим.Реалії”, передає УНН.

Цитата

“Нібито ввечері (Єсипенко — ред.) Відпустили, а вранці він прийшов. Скажімо так, пару годин потрібно — і він вже поїхав з Криму. Навіщо йому було туди приходити, якщо вони йому віддали документи? Він же не ідіот, правильно ?! Людина, якій погрожували, якого катували, били, він повинен ще з ранку прийти здатися, щоб йому далі продовжили „яйця затискати“, вибачте на слові. Ні, звичайно!”, — заявив Дінзе.

Деталі

За словами адвоката, в показаннях співробітника ФСБ є нестиковки. Дінзе підкреслив, що в момент, коли Коровіна поставили запитання: “Як все оформлялося” — співробітник ФСБ сильно почервонів.

“... Ми зрозуміли, що йде судорожне формування версії. Потім „лампочка загорілася“, „опер“ говорить: „А ми його завели в кімнату для громадян, куди вони приходять писати заяви“. Але я знаю: щоб завести в ту кімнату, теж треба оформити якийсь пропуск. Там жорстка реєстрація. Тому всі його слова — це брехня ”, - заявив він.

Дінзе також зазначив, що після затримання 10 березня Єсипенко утримували і катували.

Додамо

7 вересня співробітник ФСБ Денис Коровін в Сімферопольському суді дав показання “у справі Єсипенко”, в якому стверджував, що він зупинив автомобіль Владислава Єсипенко, в якому пізніше нібито виявилося вибуховий пристрій.

В ході судового засідання зі слів Дениса Коровіна з’ясувалося, що вибуховий пристрій виявив не його колега Антон Грищенко як Коровін заявляв раніше, а службовий собака інспектора-кінолога кримського управління МВС Сергія Бродського. Співробітники якого з російських силових відомств зупиняли автомобіль Владислава Єсипенко, оперуповноважений Денис Коровін так і не згадав.

Контекст

10 березня Владислава Єсипенко затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером “Радіо Свобода”, а саме, проекту “Крим.Реаліі”.

Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.

У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.

6 липня підконтрольний Росії так званий “суд” в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку Владиславу Єсипенко.

У серпні стало відомо, що здоров’я українського журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенко, який міститься в СІЗО в окупованому Криму, погіршується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами