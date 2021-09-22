Справа Єсипенко: адвокат Дінзе спростовує, що після тортур журналіст сам здався ФСБ

Цитата

“Нібито ввечері (Єсипенко — ред.) Відпустили, а вранці він прийшов. Скажімо так, пару годин потрібно — і він вже поїхав з Криму. Навіщо йому було туди приходити, якщо вони йому віддали документи? Він же не ідіот, правильно ?! Людина, якій погрожували, якого катували, били, він повинен ще з ранку прийти здатися, щоб йому далі продовжили „яйця затискати“, вибачте на слові. Ні, звичайно!”, — заявив Дінзе.

Деталі

За словами адвоката, в показаннях співробітника ФСБ є нестиковки. Дінзе підкреслив, що в момент, коли Коровіна поставили запитання: “Як все оформлялося” — співробітник ФСБ сильно почервонів.

“... Ми зрозуміли, що йде судорожне формування версії. Потім „лампочка загорілася“, „опер“ говорить: „А ми його завели в кімнату для громадян, куди вони приходять писати заяви“. Але я знаю: щоб завести в ту кімнату, теж треба оформити якийсь пропуск. Там жорстка реєстрація. Тому всі його слова — це брехня ”, - заявив він.

Дінзе також зазначив, що після затримання 10 березня Єсипенко утримували і катували.

Додамо

7 вересня співробітник ФСБ Денис Коровін в Сімферопольському суді дав показання “у справі Єсипенко”, в якому стверджував, що він зупинив автомобіль Владислава Єсипенко, в якому пізніше нібито виявилося вибуховий пристрій.

В ході судового засідання зі слів Дениса Коровіна з’ясувалося, що вибуховий пристрій виявив не його колега Антон Грищенко як Коровін заявляв раніше, а службовий собака інспектора-кінолога кримського управління МВС Сергія Бродського. Співробітники якого з російських силових відомств зупиняли автомобіль Владислава Єсипенко, оперуповноважений Денис Коровін так і не згадав.

Контекст

10 березня Владислава Єсипенко затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером “Радіо Свобода”, а саме, проекту “Крим.Реаліі”.

Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.

У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.

6 липня підконтрольний Росії так званий “суд” в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку Владиславу Єсипенко.

У серпні стало відомо, що здоров’я українського журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенко, який міститься в СІЗО в окупованому Криму, погіршується.