Дело Есипенко: адвокат Динзе опровергает, что после пыток журналист сам сдался ФСБ

Цитата

“Якобы вечером (Есипенко — ред.) отпустили, а утром он пришел. Скажем так, пару часов нужно — и он уже уехал из Крыма. Зачем ему было туда приходить, если они ему отдали документы? Он же не идиот, правильно?! Человек, которому угрожали, которого пытали, били, он должен еще с утра прийти сдаться, чтобы ему дальше продолжили „яйца зажимать“, извините за выражение. Нет, конечно!”, — заявил Динзе.

Детали

По словам адвоката, в показаниях сотрудника ФСБ есть нестыковки. Динзе подчеркнул, что в момент, когда Коровину задали вопрос: “Как все оформлялось” — сотрудник ФСБ сильно покраснел.

“... Мы поняли, что идет судорожное формирование версии. Потом „лампочка загорелась“, „опер“ говорит: „А мы его завели в комнату для граждан, куда они приходят писать заявления“. Но я знаю: чтобы завести в ту комнату, тоже надо оформить какой-то пропуск. Там жесткая регистрация. Поэтому все его слова — это вранье”, — заявил он.

Динзе также отметил, что после задержания 10 марта Есипенко удерживали и пытали.

Добавим

7 сентября сотрудник ФСБ Денис Коровин в Симферопольском суде дал показания “по делу Есипенко”, в котором утверждал , что он остановил автомобиль Владислава Есипенко, в котором позднее якобы обнаружилось взрывное устройство.

В ходе судебного заседания со слов Дениса Коровина выяснилось, что взрывное устройство обнаружил не его коллега Антон Грищенко как Коровин заявлял ранее, а служебная собака инспектора-кинолога крымского управления МВД Сергея Бродского. Сотрудники какого из российских силовых ведомств останавливали автомобиль Владислава Есипенко, оперуполномоченный Денис Коровин так и не вспомнил.

Контекст

10 марта Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером “Радио Свобода”, а именно, проекта “Крым.Реалии”.

Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

6 июля подконтрольный России так называемый “суд” в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода Владиславу Есипенко.

В августе стало известно, что здоровье украинского журналиста “Радио Свобода” Владислава Есипенко, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, ухудшается.