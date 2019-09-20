Справа викрадення Луценка та Вербицького: суд досліджує письмові докази
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області сьогодні досліджував письмові докази у справі у справі Олександра Волкова, підозрюваного у викраденні в січні 2014 року активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це журналісту УНН повідомив прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Олексій Донський.
"Сьогодні ми досліджували письмові докази. Ми закінчили другий том, пройшли повністю третій та майже закінчили четвертий",- сказав Донський.
За його словами, наступне засідання призначене на 27 вересня о 12:00.
Нагадаємо, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.