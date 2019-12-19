Справа вбивства Шеремета: завтра суд розгляне апеляційну скаргу захисту Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київський апеляційний суду планує завтра розглянути апеляційну скаргу адвоката щодо тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Антоненка Костянтин Татарченко.
"Завтра о 9:30, суддя Присяжнюк (розгляне апеляційну скаргу – ред.)", - сказав Татарченко.
Також Київський апеляційний суд 20 грудня розгляне апеляційну скаргу адвоката щодо тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.