Дело убийства Шеремета: завтра суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Антоненко Константин Татарченко.
"Завтра в 9:30, судья Присяжнюк (рассмотрит апелляционную жалобу - ред.)", - сказал Татарченко.
Также Киевский апелляционный суд 20 декабря рассмотрит апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.