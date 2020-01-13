Справа вбивства Окуєвої: правоохоронці взяли ДНК зі зброї, але слідство не захотіло поширювати інформацію

КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2017 році правоохоронці взяли ДНК зі зброї, з якої було вбито прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміну Окуєву, проте слідство не захотіло поширювати інформацію. Про це заявив голова Національної поліції України Ігоря Клименка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.