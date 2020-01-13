Справа вбивства Окуєвої: правоохоронці взяли ДНК зі зброї, але слідство не захотіло поширювати інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2017 році правоохоронці взяли ДНК зі зброї, з якої було вбито прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміну Окуєву, проте слідство не захотіло поширювати інформацію. Про це заявив голова Національної поліції України Ігоря Клименка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“На час 2017 року, коли було інтерв’ю, про яке ви згадуєте, слідство не вважало за можливе надати й розповсюдити дану інформацію у тому числі управлінню комунікацій. Тому політична заява, це політична заява... ДНК було взяте, але слідство не захотіло розповсюджувати дану інформацію”, — сказав Клименко.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Також, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.
Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.